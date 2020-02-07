Глава Центробанка пообещала снижение ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке в России достигли исторического минимума в 9% и продолжат снижение. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Снижение нашей ставки, а прежде всего снижение инфляции влияет на снижение ставок кредитования, – отметила Набиуллина. – Мы этот эффект видим, ставки потребительского кредитования также снижаются, ставки по ипотеке достигли исторического минимума в 9%, но на наш взгляд это еще не предел и будет дальнейшее снижение ипотечных ставок. Это расширяет возможности для кредитования как наших граждан, так и бизнеса».

«Конечно, само по себе снижение ставок делает их более доступными для кредитования и инвестиций, – подчеркнула глава ЦБ. – И прежде всего через то, что низкая инфляция удлиняет горизонт планирования и приводит к удлинению кредитов – а это то, что нужно для инвестиций».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.02.20

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