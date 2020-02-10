Клинский бульдозер на пути подмосковных инвестиций

Деятельность главы Клинского района Алены Сокольской становится токсичной для губернатора Подмосковья. Две недели назад, обращаясь к жителям Московской области, глава региона Андрей Воробьев с гордостью и (с полным на то основанием) рассказывал о том, что регион стал самым притягательным в России для инвесторов. Но Подмосковье – регион неоднородный не только по уровню развития, промышленному потенциалу, но и по качеству руководителей его районов.

Совсем недавно были арестованы главы Серпуховского, Щелковского и Ступинского районов. Вслед за ними зачищают и бывших заместителей, чтобы искоренить коррупцию на корню. Но бывают в Подмосковье и районы-исключения. Например, бывший глава Клинского района Александр Постригань – давно на нарах, а его бывший заместитель Алена Сокольская – во главе района. По умолчанию почему-то считается, что это совсем разные команды, хотя, как похоже, это совсем не так.

Алена Сокольская встречается с предпринимателями Клина. Фото: Юрий Балдин, «Серп и молот»

В своем послании губернатор Воробьев особо подчеркивал важность привлечения инвестиций для развития региона. «Как привлечь инвестиции? Как обеспечить рост экономики? Нам важно создавать условия, чтобы предприниматели в Подмосковье работали комфортно и безопасно. Чтобы никто не кошмарил бизнес, и он мог развиваться спокойно, без каких-либо угроз. Власть и для бизнеса должна быть чуткой, заботливой и вместе с тем незаметной, помогать, а не мешать работать», – считает глава Подмосковья.

В Клинском районе для развития этого направления есть базовый документ о предпринимательской деятельности на период до 2021 года. В его тексте говорится, что «высокая инвестиционная привлекательность является одним из ключевых факторов позитивного имиджа городского округа Клин, использование которого может значительно увеличить приток внешних финансовых ресурсов в округ для решения стратегических задач его развития». Между тем этот казалось бы верный тезис практически полностью опровергает реальная ситуация. Как сообщала радиостанции BFM, цитируя жительницу города «Сейчас строить бизнес в Клину просто нереально с запросами откатов… Сейчас очень много бизнеса ушло из района. У меня есть просто друзья, которым называются суммы с потолка».

Хороший индикатор состояния экономики – рынок недвижимости. Если в 2014 году Клин еще рассматривался экспертами как вариант для инвестиций в недвижимость (хотя и находился внизу списка), то в 2020 в рейтинге «Эксперта» он не представлен ни на одной из 37 позиций. То есть город, который потенциально можно считать одной из культурных жемчужин Подмосковья котируется наравне с такими «медвежьими углами» Московской области как отдаленные Кашира и Шатура. Не удивительно, кстати, что новых девелоперов сюда заманить очень сложно, а старые не очень-то хотят оставаться – не видят перспектив на фоне странной забывчивости руководителя района. Например, требует построить школу, которую совсем недавно собирались строить за счет средств города. Неудивительно, что потенциальные инвесторы скорее предпочтут, например, соседний Солнечногорский район, о котором, в том же обращении с такой гордостью говорил губернатор Воробьев. Там и инвестклимат другой, – не случайно, что туда пришел в качестве инвестора мировой автогигант «Мерседес». Справедливости ради стоит сказать, что часть кадров для этого проекта готовят в клинском колледже «Подмосковье», который для Сокольской стал палочкой-выручалочкой в различных отчетах.

Формула успеха

О реальной ситуации в Клинском районе и особенностях действий его руководства могут свидетельствовать два резонансных случая. Одно из них – дело журналистки Поляковой, которая боролась за сохранение бесплатного образования, управление которого в клинской администрации тогда возглавляла Сокольская. В своей статье «Большая перемена» на одном из сайтов Подмосковья в 2011 клинская журналистка Елена Полякова отмечала: «В Доме детского творчества почти все кружки стали платными, от 250 до 600 рублей. Большая часть занятий в детско-юношеской спортшколе также за деньги. Студия юных журналистов «Юнпресс» не работает – передали в ведение управления образования, и сотрудников студии тут же выставили за дверь. Студия эстрадного вокала «Апрель» не работает – выгнали из здания, где репетиционный зал, световое и звуковое оборудование». В статье приводились факты о поборах при поступлении в школу или детский сад. Журналистка утверждала, что без личного разрешения Сокольской поступить в учебные или дошкольные заведения было невозможно.

Месть поступила в холодном виде. На одном из форумов Полякова допустила недальновидную оговорку при сравнении отечественных методов борьбы с коррупцией и Китае, где чиновников расстреливают. В результате 2013 году против журналистки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) «…по мотивам ненависти или вражды в отношении социальной группы, относящейся к руководящему составу Клинского муниципального района Московской области». Суд проявил гуманность и вместо пяти лет реального срока мать пятерых детей «отделалась» сроком в полтора года условно. Мужем Сокольской – тогдашнего начальника управления образования района был на тот момент первый заместитель прокурора Москвы Александр Козлов.

Еще более показательным выглядит скандал вокруг пенсионерки Ларисы Деркач, которая решила стать бизнесменом. Еще в 2004 году она взяла в аренду участок земли под строительство первого в районе мотеля на федеральной трассе «Россия». Исправно платила аренду в полмиллиона рублей в год, провела рекультивацию участка. Не дала ни одной взятки. И спустя 11 лет получила таки разрешение на строительство мотеля. Правда, в праве выкупа земли ей было отказано, а долгосрочную аренду предоставили только на 2 года, хотя по закону этот срок – минимум 3 года.

В итоге мотель был построен на 72%, и было получено свидетельство о государственной регистрации права. Однако после этого к Деркач периодически стали приходить посланцы из администрации – как утверждает портал zavtra.ru, в том числе называлось имя Сокольской – с настоятельными предложениями продать отель. Так как мотель был построен на законных основаниях и имел государственную регистрацию права, Деркач решили разорить.

Кадастровая стоимость объекта внезапно выросла до 23 000 100 рублей, арендная плата за земля увеличилась до 1 000 000 рублей в квартал, то есть в 8 раз. В течение года администрация Клина расторгла договор аренды, отняла землю с построенным мотелем, отключила оплаченное Деркач электроснабжение, перекрыла согласованный асфальтированный съезд с федеральной трассы «Россия», заблокировала достройку здания и сдачу его в эксплуатацию, а сам мотель начал подвергаться разграблению и разрушению. Участок был поделен на 2 части, причем одна из них полностью перекрывала выезд на трассу для мотеля. Таким образом Деркач стала полным банкротом.

Позже Деркач обвинили в получении незаконных доходов от блокированного, разграбленного и зарастающего бурьяном мотеля. Насчитали 10 000 000 рублей долгов, в том числе за несуществующую аренду, и подали на Деркач в суд. Стали проходить многочисленные судебные процессы. Клинские суды ожидаемо выносили решения в поддержку действий администрации. В итоге имущество за бесценок выставлено на торги. Наглядный пример работы с инвесторами.

Охотники за богатством

Судя по публикациям в СМИ, история становления Алены Сокольской традиционна для представителей так называемых элит Подмосковья. В ее судьбе большую роль сыграл случай.

В конце 90-х Сокольская работала воспитательницей детского сада «Жемчужинка» города Клин. С 2003 по 2006 год она уже стала заведующей, а в 2006-м заняла руководящую должность в управлении образования администрации города Клин, говорится в базе данных Спарк.

По-настоящему карьерный взлет Сокольской произошел сразу после второго замужества. Ее новым супругом стал Александр Козлов, работавший в прокуратуре города Клин, руководил Пушкинской прокуратурой и дослужился до заместителя прокурора Москвы. После столицы его перевели в Тульскую область. В своем движении по разным должностям надзорного ведомства имя Козлова засветилось в скандалах с недвижимостью а также в числе возможных фигурантов громкого «игорного» дела. Согласно одной из версий, которая заслуживает внимания, Козлов мог быть уволен «по негативу» после появления в Интернете видеозаписи, где Сокольская рассказывает, «что с их рук кормится вся Генпрокуратура». Точку в карьере прокурорского работника поставил президент РФ Владимир Путин, который в мае 2018 года своим указом уволил его с поста прокурора Тульской области. До сих пор считалось, что поводом для увольнения стали публикации в СМИ, в которых говорилось о незадекларированной недвижимости «Козловых-Сокольских» в Испании.

Гибкая недвижимость

В апреле 2018 года СМИ опубликовали материал о незадекларированной испанской недвижимости супругов – Александра Козлова и Алены Сокольской. Общая стоимость недвижимости оценивалась в сумму от полутора до двух миллионов евро. После выхода публикации Козлов практически сразу ушел в отставку, дома и виллы, судя по всему, были переоформлены на родных и знакомых.

В июле прошлого года журналисты нашли недвижимость в Турции. По запросу прессы турецкий реестр недвижимости выдал выписки на четыре квартиры Сокольской в элитных комплексах Алании. В документах говорится, что все четыре квартиры были приобретены в 2010 году, когда Козлов работал заместителем прокурора Москвы, а Сокольская возглавляла управление образования Клинского района. Примечательно, что пик деятельности прокурорской «игорной» мафии приходится как раз на 2009-2011 годы.

В декларации о доходах Сокольской эти квартиры не значатся. За 2018 год указан доход главы администрации Клина в размере 5,8 млн. руб, два земельных участка (10 и 15 соток), жилой дом 400 кв м, две квартиры (114 и 93 кв м), автомобили Volkswagen Taureg и Mercedes Bens Viana. В 2018 году ее муж получил зарплату в размере 1,8 млн. рублей и владеет той же недвижимостью.

Как отмечалось тогда в прессе, после публикации информации о канарских активах семьи, недвижимость была переоформлена на сына Сокольской от первого брака Дмитрия, а также, на друзей семьи Ольгу Воловикову и Дмитрия Мартынова.

Интересна фигура Дмитрия Мартынова, который, по информации источников в администрации района, может являться доверенным лицом и юристом семьи. По данным Спарк, Дмитрий Мартынов является руководителем компании ООО «Управление проектных работ», зарегистрированной в городе Клин. Основной вид деятельности – в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций. Компания выполняла проекты для муниципальных учреждений Клинского района. Например, в 2013 году «Управление проектных работ» выполнило «проект повторного применения» для МУ «Высоковск» на 6,2 млн рублей. Также, согласно Спарк, в 2014 году Мартынов являлся руководителем Муниципального учреждения «Центр обеспечения деятельности организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления городского округа Клин». Основной вид деятельности компании сбор и обработка сточных вод. В 2019 году компания осуществила контракты на общую сумму 11,8 млн. рублей, говорится в базе данных.

Кроме того, Мартынов возглавлял Муниципальное учреждение Клинспас, руководил фондом развития клинского футбола «Футбол – наша жизнь», возглавлял компанию, занимающуюся проведением земляных работ, управлением автостоянок. Также Мартынов в разные годы руководил тремя фирмами, занятыми в оптовой и розничной торговле.

Под крышей прокуратуры

Ухудшение инвестиционного климата в Клину наверняка может быть связано и с тем обстоятельством, что район долгое время считался «кормушкой для прокурорских». Дружбой с «прокурорскими» местные жители связывают, в том числе, расширение в Клинском районе мусорного полигона «Алексинский карьер». Предыдущий глава района Александр Постригань не позволял областной власти сделать в этом месте свалку для целого региона. Как только руководить районом стала Сокольская, вопрос с развитием «Алексинского карьера» был решен. Народная молва приписывает Сокольской слова по этому поводу: «Запах не приятный, но не вредный», а благодаря такому упорству появилась народное прозвище «бульдозер».

Неизвестно, где на самом деле разошлись интересы Постриганя и Сокольской. Но последней каплей стало решение находящегося в отставке Постриганя выступить весной 2018 года на митинге против мусорного полигона. По одной из версий, Сокольская могла показать видео с этого митинга губернатору Воробьеву – мол, бывший глава раскачивает политическую ситуацию в регионе.

Судя по всему, выступление на митинге стало и отправной точкой уголовного дела против Постриганя. Генеральная прокуратура оценила его активы в 9 млрд рублей. По всему району были арестованы счета родных и знакомых бывшего главы.

Местные предприниматели опасаются, что под прикрытием уголовного дела клан «Сокольских-Козловых» может реализовать свой «бизнес-проект», подключив своих доверенных лиц. Казалось бы Козлов и его друзья из прокуратуры – в отставке, но, похоже, претензии остаются на уровне былых возможностей. Наблюдатели оценивают эту ситуацию, как вероятность агонии. Впрочем, непотопляемость Козлова с супругой, Каплуна и некоторых других членов команды Постриганя многие СМИ объясняют их близостью со старшим братом Игоря Чайки – Артемом.

Р.S. «Все регионы бьются за приход предпринимателей. Все хотят создавать у себя высокопроизводительные рабочие места. И в этой борьбе мы должны победить», – говорил губернатор Воробьев в обращении к жителям Подмосковья. Между тем, как стало известно, клинские предприниматели готовят обращение президенту России, в котором будет говориться о результатах пятилетней работы Сокольской. Представители бизнеса говорят о спаде строительства и других отраслей производства, о потере инвестиционной привлекательности района, о полном контроле над местными СМИ. Из-за жесткого стиля управления районом произошло падение уровня собираемых налогов. В районе произошла беспрецедентная криминализация силовых и судебных структур, говорится в проекте обращения, копия которого есть в распоряжении в редакции.

РИА «Новый День» будет следить за развитием событий.

Москва, Екатерина Попова

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