Сильный ветер и мокрый снег: синоптики ожидают ухудшения погоды в московском регионе

Очередная оттепель в московском регионе принесет сильный ветер и осадки. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, погода начнет портиться во вторник, 11 февраля.

В частности, как ожидается, атмосферные фронты принесут снег и мокрый снег, местами будет отмечаться налипание мокрого снега на провода и деревья, возможен гололед, в ночь на вторник – местами метель. Порывы ветра в ночные часы будут достигать 15-20 метров в секунду, днем – до 18. Температура воздуха ночью в Москве прогнозируется на уровне -2…0°, в Подмосковье – -5…0°, в дневные часы – около нулевой отметки.

В среду, 12 февраля, снова ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха в течение суток составит -1…+1° в Москве и -3…+2° по области.

В четверг, 13 февраля, прогнозируется небольшой снег. Ночью будет отмечаться -2…0° в мегаполисе и -5…0° в регионе. Днем прогнозируется 0…+2° в столице и -2…+3° в Подмосковье.

В пятницу, 14 февраля, снова вероятен небольшой снег. Ночью будет -5…0°, днем – -2…+3°. В субботу, 15 февраля, опять возможны осадки, пи этом ночью температура опустится до -7…2°, днем – поднимется до -3…+2°.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 10.02.20

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