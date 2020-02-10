В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, ненастная погода с осадками и порывистым ветром ожидается в 20:00 мск и может продлиться до 10:00 вторника, 11 февраля.

Согласно прогнозу синоптиков, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13-18 метров в секунду.

При такой погоде в МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. «Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций» – говорится в сообщении МЧС.

Москва, Анастасия Смирнова

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