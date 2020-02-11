Самолет в Симферополь вернулся в порт вылета из-за сработки датчиков

Аэробус А321, выполнявший рейс «Москва – Симферополь» вернулся сегодня в пункт вылета через несколько минут после взлета.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе перевозчика «Уральские авиалинии», решение было принято экипажем в связи со сработкой датчика неисправности системы кондиционирования. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 135 пассажиров.

«Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания предоставила резервное воздушное судно. Плановое время вылета 09:30 (мск)», – рассказали РИА 2новый день» в пресс-службе.

Москва, Елена Васильева

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