«Чайка. Перезагрузка»: в Москве открывается уникальная выставка

В Москве в Зеленом фойе МХТ им. А.П.Чехова (Камергерский переулок, дом 3) готовится к открытию уникальная выставка «Чайка. Перезагрузка». Как сообщила пресс-служба Музея МХАТ, в новой экспозиции, посвященной легендарной пьесе Антона Павловича Чехова, будут представлены редкие фотографии, документы, костюмы, макеты, афиши спектаклей из фондов музея всех четырех постановок.

Одной из изюминок выставки, которая откроется 21 февраля, будут записи живых голосов режиссеров-постановщиков пьесы на сцене Художественного театра. Вместе с тем, возможно, приоткроется занавес новой Чайки, премьера которой состоится 28 и 29 февраля.

В 2020 году МХТ, который носит имя русского драматурга, отметит 160 лет со дня рождения А. П. Чехова премьерой: литовский режиссер Оскарас Коршуновас ставит «Чайку», которая будет пятой по счету постановкой пьесы на сцене театра. Каким именно станет новый спектакль, организаторы пока не раскрывают, но обещают нечто необычное. Пока известно, что в постановке заняты ведущие артисты: Дарья Мороз, Игорь Верник, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Паулина Андреева и многие другие.

Стоит отметить, что у одной из самых известных пьес Чехова, ставшей классикой мировой драматургии, непростая судьба. Ее премьера состоялась в 1896 году на сцене Александринского театра и завершилась провалом. «Это не «Чайка», а «дичь», – сострил один из критиков после спектакля. Чехов из зрительного зала ушел за кулисы. «Автор провалился», – заключил он.

Идея вновь поставить «неудавшуюся пьесу» на сцену МХТ принадлежит знаменитому Вл. И. Немировичу-Данченко. После триумфальной постановки К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 1898 года изображение чайки стало эмблемой МХТ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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