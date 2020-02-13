Погода в Москве останется в атлантической зависимости

В московский регион продолжают поступать теплые воздушные массы со стороны Атлантики, что будет определять погодные условия в ближайшие дни. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха продолжит колебаться вблизи нулевой отметки.

В ночь на пятницу, 14 февраля, ожидается небольшой снег. Столбик термометра покажет -3…-1° в столице и -6…-1° в Подмосковье. Днем возможны местами осадки, температура воздуха будет около нуля.

В субботу, 15 февраля, как отмечают синоптики, температурный режим останется прежним, но осадков не ожидается. В воскресенье, 16 февраля, ночью будет преимущественно без осадков. Температура воздуха понизится до -4…-2° в мегаполисе и -7…-2° по области. Днем местами прогнозируются небольшие осадки, а столбик термометра поднимется до 1…3° в Москве и -2…+3° в Подмосковье. При этом возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В начале новой недели ожидаются такие же погодные условия.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.02.20

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