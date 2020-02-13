Депутат Вострецов присоединился к пикетам в поддержку захваченных в плен российских социологов в Ливии

Депутат Госдумы Сергей Вострецов, возглавляющий профсоюзное объединение «Соцпроф», присоединился к пикетам в поддержку пленных российских социологов, незаконно удерживаемых в Ливии. Парламентарий подчеркнул, что намеревается отправить в российский МИД запрос, чтобы ситуацию взяли на особый контроль.

Вострецов сообщил, что с ним связался один из россиян, избежавший ливийского плена, и отметил, в Ливии есть власть, но, если она хочет претендовать на государственность, ей необходимо соответствовать международным нормам. «Если они не в состоянии в своем государстве управлять – пусть призывают на помощь международное сообщество», – подчеркнул депутат Госдумы.

По мнению Вострецова, ливийским властям необходимо научиться принимать цивилизованные решения. Ситуацию, когда российских социологов удерживают в Триполи незаконные бандитские группировки, он назвал неприемлемой.

Пикеты, поддержанные профсоюзным объединением «Соцпроф», были организованны главой ФЗНЦ Александром Малькевичем. Россияне призывают разобраться в ситуации и добиться освобождения пленных социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея.

Сейчас пленники находятся в незаконной частной тюрьме «Митига» в Триполи. Им не предоставляется медицинская помощь, а также запрещается общаться с адвокатами.

Желающие принять участие в пикетах могут записаться по телефону – 8 925 926 14 86 (WhatsApp, Telegram).

Москва, Светлана Антонова

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