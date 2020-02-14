Скрытая угроза: как российский бизнес работает на Украину

В условиях сложной международной обстановки, когда против России вводятся всевозможные ограничения со стороны Запада, становится актуальным вопрос о скрытых угрозах внутри страны. В этой связи активное привлечение «иностранных инвестиций» явно носит весьма двусмысленный подтекст, как и деятельность отечественных бизнесменов, которые имеют виды на жительство и паспорта других недружественных государств.

Не случайно одна из самых обсуждаемых поправок в Конституцию РФ – запрет для госслужащих, депутатов, губернаторов и судей иметь гражданство или вид на жительство другого государства. Все понимают, что речь идет о национальной безопасности. В то же время, как пишет «Российская газета», скрытые угрозы несет в себе глубоко укоренившийся в России иностранный бизнес, а также резиденты нескольких государств (или бывшие резиденты), которые в состоянии оказывать влияние на государственную политику.

Одним из примеров таких предпринимателей, у кого имеются обширные связи и в нашей стране, и за рубежом, является российский бизнесмен Сергей Янчуков – зять бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Он занимается бизнесом в России, и его имя часто упоминается в украинских СМИ в связи с неоднозначными событиями и поддержкой откровенно антироссийских политиков и их проектов. В российской прессе также проанализировали активность Янчукова на Украине, в результате – возникает впечатление, что российский бизнесмен может без видимого вреда для репутации и без проблем с законом участвовать в политике другого государства и оказывать материальную поддержку силам, не очень симпатизирующим России.

На Украине пишут, что Черновецкий, решивший вернуться в большую политику, на предстоящих выборах мэра Одессы – ключевого города русскоязычного юга – может поддержать кандидатуру своего старого знакомого – экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Сообщалось, что при поддержке Янчукова Черновецкий через благотворительный фонд «На благо Одессы», с которым впоследствии оказалось связано сразу несколько уголовных дел, мог оказывать предвыборную финансовую помощь для людей Саакашвили. «Прославился» фонд и на одесской таможне. «Тесно связанный с Одессой и обладающий обширными связями в российском бизнесе Янчуков, вероятно, мог выступать неформальным куратором потоков российских грузов в одесских портах», – отмечалось в публикациях.

СМИ также «заметили» Янчукова и на открытии общественной приемной Саакашвили осенью 2015 года. Мероприятие было профинансировано фондом «На благо Одессы» и стало одной из самых заметных пиар-акций экс-президента Грузии. «И если на местах созданием «зеленого коридора» руководил грузинский десант... то их спарринг-партнером с российской стороны выступал «вечный одессит» Сергей Янчуков», – утверждала пресса.

Более того, фонд «На благо Одессы», финансируемый в том числе Янчуковым, не только оказывал помощь АТО в борьбе с «сепаратистами Донбасса» и занимался политикой, но и материально поддерживал ряд известных украинских деятелей с неоднозначной репутацией. Судя по данным украинских СМИ, речь идет о Сергее Стерненко – бывшем лидере одесского отделения запрещенного в России украинской экстремистской организации «Правый сектор». Сейчас Стерненко, который «прославился», в том числе, срывами концертов российских и украинских звезд в Одессе – Константина Райкина, Михаила Жванецкого и других, является фигурантом дела об убийстве.

В 2012 году Леонид Черновецкий с гордостью рассказывал в интервью о своем новорожденном внуке: «Родился он в США. Новорожденным в этой великой стране «прямо в пеленках» выдают паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки. А уж какое гражданство выбирать, он сам решит, когда подрастет». Сам Янчуков не так давно, в 2006 году, выбрал российское гражданство, что объяснимо с точки зрения перспективного бизнеса. Как известно, предприниматель является собственником группы компаний «Мангазея», специализирующейся на девелопменте и весьма прибыльной добыче полезных ископаемых в России. Но его деятельность на Украине, судя по публикациям в СМИ, не прекращается.

Очевидно, что многие крупные бизнесмены предпочитают не зависеть от одной юрисдикции и «раскладывают яйца» в разные корзины. Янчуков в этом смысле не исключение: уроженец (а возможно, еще и гражданин?) Украины с паспортом Российской Федерации, дети в США, тесть – гражданин Украины, Грузии и Израиля. Бизнес-интересы простираются от Одессы до Забайкалья. Совсем недавно компании Янчукова «Мангазея Золото» была выделена целевая инфраструктурная субсидия в 763 млн рублей для разработки золоторудного месторождения в Забайкальском крае.

Влияние такого «интернационального» бизнесмена на региональную или даже федеральную повестку может быть очень велико – ведь от работы столь крупной компании в ключевой отрасли во многом зависит бюджет региона, а в чьих интересах происходит «освоение» этих недр – большой вопрос, пишет «РГ».

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 14.02.20

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