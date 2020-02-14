Сетевой рост: Москва подвела итоги программы развития инженерной инфраструктуры

Москва по праву считается одним из самых гостеприимных и удобных для жизни городов России. Обеспечивать высокое качество жизни – ключевая задача мэрии, которая на днях подвела итоги реализации инфраструктурных проектов в 2019 году и обозначила новые цели по формированию комфортной городской среды.

Уже несколько лет в Москве действует государственная программа «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение». В ее реализации вместе с чиновниками задействованы такие компании, как «Мосводоканал», «Мосгаз», «Мосэнерго», «МОЭК», «ОЭК» и другие. В результате – в минувшем году было построено свыше 1 600 км новых инженерных сетей, еще более 650 км прошли реконструкцию. Обновлено больше 23 километров водосточных сетей, что на 67% превысило запланированные объемы. Проложено более 1 100 км и реконструировано более 200 км электросетей. Построено и реконструировано свыше 120 км водопроводной сети и порядка 65 км канализационной сети.

По оценке экспертов, такие показатели могут свидетельствовать о динамичном развитии Москвы, где удается успешно преодолевать характерные для мегаполисов «болезни роста». Как отметил «Аргументам и Фактам» директор Центра изучения мировых энергетических рынков НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин, с точки зрения обеспечения Москвы электроэнергией, теплом особых проблем нет, как и нет никаких рисков, что завтра столица останется без благ цивилизации. Можно посмотреть на опыт других стран: если в США, Латинской Америке случалось, что целые регионы отключали из-за веерных аварий, то энергосистема Москвы в настоящее время надежно от этого защищена, и устойчивость работы системы растет.

«В сравнении с сопоставимыми мегаполисами все, что связано с тепло- и водоснабжением и электроснабжением, находится на достаточно высоком уровне. За последние годы расходы бюджета Москвы, связанные с модернизацией инженерных сетей, заметно выросли... В принципе и аварийность в Москве находится на абсолютно на приемлемых, низких уровнях и значениях», – подчеркнула исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди в комментарии «Газете.ру».

«Анализируя состояние инфраструктуры крупнейших городов России, нельзя не отметить передовые показатели Москвы. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры по итогам 2019 года идет с опережением планов. Заметно внимание властей к обеспечению ее бесперебойной и безаварийной работы», – отметил в интервью «Рамблеру» генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов.

На заседании Президиума московского правительства, состоявшемся в минувший вторник, были также расставлены акценты в приоритетах на текущий год. Один из ключевых – снижение износа инженерных сетей и создание достаточного запаса их мощностей. Другое важное направление – прокладка новых коммуникаций. Трубопроводы, теплосети, линии электропередач объединяют Москву в единое технологическое пространство, гарантируя ее жителям и гостям столицы достойный уровень комфорта по самым современным стандартам.

Москва, Екатерина Попова

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