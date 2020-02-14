Заявления о ЧВК «Вагнера» в Ливии помогают Западу пиарить ПНС Ливии

Госдепартамент США опубликовал доклад, в котором говорится о якобы присутствии российской ЧВК «Вагнера» в Ливии. Сотрудники немецкого издания Zuerst выяснили, кто и зачем распространяет подобные фейки.

Корреспонденты Федерального агентства новостей со ссылкой на немецких коллег сообщили, что несколько американских компаний оказывают услуги представителям так называемого Правительства национального согласия (НПС), продвигая их интересы в СМИ и через американских политиков.

Чуть позже в интернете стали появляться «новости» о присутствии бойцов ЧВК на ливийской территории. На основании этого американские сенаторы Крис Кунс, Линдси Грэм, Крис Мерфи и Марко Рубио стали говорить о необходимости введения санкций против РФ. Ратовали политики и за усиление американского влияния в Ливии. Ведущие мировые СМИ публиковали информацию, поддерживая структуру Сарраджа и демонизируя представителей Ливийской национальной армии (ЛНА). Так, представителей ЛНА обвинили в том, что они блокируют поставки ливийской нефти.

Издания Bloomberg, Associated Press и Foreign Policy писали о том, что Хафтара (лидер ЛНА) якобы поддерживают бойцы ЧВК «Вагнера».

Отчет лоббистской компании Mercury Public Affairs, LLC прояснил ситуацию. Оказалось, что распространителям фейковой информации о российской ЧВК предоставляли некий шаблон, поясняющий что и как нужно писать. Контракт о пиаре ПНС структура Сарраджа заключила с еще одной американской компанией – Gotham Government Relations & Communications. В ее обязанности также входит пиар террористических структур Ливии и распространение фейков о российской ЧВК.

В такой ситуации очевидно, что хорошо для ПНС – выгодно и Вашингтону. По данным корреспондентов ФАН, еще в начале февраля представители Jones Group International обсуждали с лидером ПНС сотрудничество в сферах обороны и «борьбы с терроризмом». Как оказалось, лидер американской компании – Джеймс Джонс, отставной генерал морской пехоты США, ветеран Ирака и Афганистана.

Сотрудники ФАН уверены, что пиар представителям ПНС необходим, чтобы показать миру «легитимность» триполитанского правительства (в 2018 году оно утратило официальный статус). Более того, «чиновники» ПНС – сплошь бандиты и убийцы. Структура Сарраджа надеется «сгладить углы» за счет пиара в СМИ. Поэтому для них важно активное распространение фейков о присутствии в Ливии российской ЧВК «Вагнера». Вашингтону сотрудничество выгодно, так как фейки помогают им в раскручивании антироссийской пропаганды.

Москва, Екатерина Попова

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