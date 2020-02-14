Депутат Вострецов заявил о необходимости призвать ливийскую сторону к жесткому ответу

В Москве началась акция в поддержку российских социологов Шугалея и Суэйфана, удерживаемых в частной ливийской тюрьме «Митига». Депутат Госдумы Сергей Вострецов заявил журналистам ФАН, что уже занимается продвижением дела россиян на правительственном уровне.

«Как депутат Госдумы я обратился в МИД на имя Лаврова, и думаю, что есть смысл подождать позиции со стороны министерства – возможно, им будет достаточно своих рычагов воздействия для решения ситуации», – отметил парламентарий, добавив, что в случае возникновения проблем поднимет вопрос до парламентского уровня.

По словам депутата, происходящий бардак показывает отсутствие государственности в Ливии, несмотря на подписание различных документов с Германией. Вострецов уверен, что невыполнение международных обязательств конфликтующими сторонами должно повлечь ответные меры, например, по линии ООН.

Как сказал парламентарий, проблема вышла на новый уровень после обращения к нему одного из участников той командировки, которому удалось уйти живым. По его словам, если бы вопросом сразу занялись на серьезном уровне, то он был бы уже решен.

«Тут нужно бить во все колокола», – заявил Вострецов.

Также депутат отметил, что порыв россиян защитить своих сограждан демонстрирует общественную консолидацию, однако подобных поводов для ее демонстрации возникать не должно. По мнению парламентария, где бы ни находились граждане РФ, они должны чувствовать свою защищенность.

«Америка бы уже бомбила эту Ливию! Я не говорю, что это нужно делать, но то, что по башке товарищам нашим ливийским пора уже стучать, чтобы они выполняли то, что положено международным правом – это факт», – подчеркнул депутат Госдумы, рассуждая о необходимости призвать ливийскую сторону к жесткому ответу.

По словам Вострецова, государство будет работать тогда, когда россияне начнут заботиться друг о друге. Резюмируя, депутат заявил, что люди будут готовы выйти на митинги по всей стране, если одиночных пикетов окажется недостаточно. «Для нас каждый работник, каждый человек – это огромная ценность», – заключил Вострецов.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 14.02.20

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