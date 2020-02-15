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Суббота, 15 февраля 2020, 16:55 мск

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Европа на пути к энергонезависимости от России: США выделяют миллиард долларов

Фото: cnbc.com

Вашингтон выделит миллиард долларов странам центральной и восточной Европы для обеспечения энергонезависимости от России. Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, деньги будут выделены через Финансовую корпорацию по международному развитию (государственное учреждение США). В Вашингтоне рассчитывают, что с их помощью удастся стимулировать частных инвесторов развивать энергетику стран, чтобы снизить их зависимость от России, передает РБК со ссылкой на АР.

Глава Госдепа подтвердил, что США выступают против завершения строительства трубопровода «Северный поток –2», который в Вашингтоне рассматривают как еще один рычаг давления Москвы.

Как известно, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривал санкции против компаний, работающих на строительстве «Северного потока-2». Швейцарская компания Allseas, которая участвует в прокладке труб газопровода, заявила о приостановке работ. Вследствие этого завершение сроков строительство было перенесено. В России ожидают, что трубопровод заработает к концу этого года или началу следующего.

Мюнхен, Анастасия Смирнова

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Метки / Европа

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