Издание Free West Media сообщило о факте переброски суданской разведкой в Ливию боевиков запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида». Известно, что их направляли в страну для сражения на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом рассказал один из сотрудников суданского мухабарата.

Разведчик дал видеоинтервью, но пожелал остаться анонимным. Ролик впоследствии был распространен суданской прессой.

По словам суданского мухабаратчика, в 2018 году боевики «Аль-Каиды»* под прикрытием суданской разведки вербовали жителей для их последующей отправки в Ливию на помощь ПНС. Рассказчик признался, что лично привозил завербованных людей в тренировочный лагерь, а потом на ливийскую границу – в район «треугольника», где соединяются границы Судана, Ливии и Египта.

Рекруты проходили трехмесячный курс подготовки в лагере аш-Шамали, расположенном в штате Северный. По словам разведчика, почти 1000 человек занимались на тренировочной базе. Из них почти все были суданцы, но встречались и сомалийцы.

Часть наемников, как указывает инсайдер, направили в бандформирования, подконтрольные Абд аль-Рауфу Карре, Усаме аль-Джувейли и Шабану Хадиа, которые занимают высокие должности в так называемом ПНС. Например, Шабан Хадиа – заместитель секретаря ливийского ПНС. Осенью 2019 года он чуть не попал на саммит Россия – Африка. Благодаря российской общественности и СМИ, на человека с террористическим прошлым из ливийской делегации обратили внимание – его визит в Россию отменили.

Помимо должности заместителя секретаря, Хадиа отметился в командирском составе революционного фронта «Фаджр», который известен многочисленными терактами и массовыми убийствами невинных людей.

Абд аль-Рауф Карра возглавляет террористическую группировку RADA, бандиты которой похитили двух российских социологов Фонда защиты национальных ценностей. Самера Суэйфана и Максима Шугалея незаконно удерживают в триполитанской тюрьме «Митига», где заключенных пытают как физически, так и психологически.

Аль-Джувейли управляет бригадой, названной в его честь. Он – выходец из города Зинтан и несет ответственность за произошедшие там массовые убийства. Стоит отметить, что его брат был лично знаком с бен Ладеном.

Слова суданского разведчика подтверждаются документами, попавшими в прессу после того, как мухабаратчики предприняли неудачную попытку совершить госпереворот в стране. Это случилось 14 января 2020 года. Путч сорвался, и в прессу попала фотография «Отчёта о взаимодействии ячеек террористической организации «Аль-Каида»*, действующих на территории Республики Судан и ливийских бандформирований». Она является доказательством сотрудничества ПНС и террористов.

Документы вскрыли факт переправки суданских террористов в Ливию, в частности, через Турцию. Известно, что среди всех наемников Правительства национального согласия треть составляют как раз граждане Судана.

«Аль-Каида»* – запрещенная в России террористическая оргнизация

Москва, Екатерина Попова

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