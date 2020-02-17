МЧС предупреждает москвичей о штормовом ветре

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба МЧС, до 18 часов возможны порывы ветра до 14-19 метров в секунду.

Спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

По данным Гидрометцентра РФ, сегодня в Москве облачно, температура воздуха составит +2…4°, местами возможны умеренные осадки.

При этом, как отмечают синоптики, порывистый ветер, вероятнее всего, сохранится в регионе до среды, его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Во вторник, 18 февраля, ожидается +4…+6 °, местами возможен небольшой дождь. В среду, 19 февраля, вновь прогнозируются осадки. Температура воздуха составит +3…+5°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.02.20

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