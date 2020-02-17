Начальник московской полиции собрался на пенсию

Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве – начальник столичной полиции Сергей Плахих подал рапорт об отставке в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщил «Интерфаксу» начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

«Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Плахих подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии», – сказал Васенин.

Со ссылкой на информированный источник «Интерфакс» также уточняет, что рапорт был подан после нового года, что связано с личными обстоятельствами. «Рапорт пока не подписан. Ищут замену», – уточнил собеседник агентства.

Источники РБК утверждают, что одним из кандидатов на место начальника столичной полиции является руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев. Пост Зиновьева, в свою очередь, может занять Алексей Школкин, руководитель управления полиции по городскому округу Одинцово.

56-летний Плахих был назначен на должность начальника столичной полиции указом президента РФ в декабре 2017 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.02.20

ЦБ четыре года будет перечислять доход от продажи акций Сбербанка в бюджет. / «Нужно тщательно подбирать слова», – в РПЦ извинились за заявление священника о «бесплатных проститутках». / «Считаю это разжиганием розни»: заявление о «бесплатных проститутках» стало поводом для обращения в СКР, МВД и прокуратуру. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»