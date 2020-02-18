Погода в Москве обновила температурный рекорд

В Москве побит 70-летний температурный рекорд. Как сообщил Гидрометцентр России, в ночь на 18 февраля температура воздуха поднялась до 5,1 градуса выше ноля – ранее рекордом считались 4,4 градуса, такая погода была в это время в 1949 году.

Сегодня по прогнозу синоптиков в Москве ожидается 4 – 6 градусов выше ноля, местами пройдет небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, временами порывы до 17 метров в секунду. Ночью похолодает до плюс 1 – 3 градусов.

К концу недели в столице температура воздуха понизится до ноля градусов, местами пройдет мокрый снег, ночью ожидается до -3.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.02.20

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