Февральское цветение: в Москве распускается верба

На юге Москвы в районе реки Химки из-за аномально-теплой погоды зацвела верба. Об этом сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода» столичного департамента природопользования и охраны окружающей сред.

«Поскольку сейчас температура воздуха удерживается выше климатической нормы примерно на 10 градусов (по данным синоптиков), то вероятность того, что вегетационный период начнется раньше обычного, велика», – цитирует агентство «Москва» слова представителя учреждения.

Проблема может быть в последующих заморозках, которые могут быть губительными для проснувшихся животных и растений, опасаются эксперты.

Как сообщал «Новый День», сегодня в Москве побит 70-летний температурный рекорд. Как сообщил Гидрометцентр России, в ночь на 18 февраля температура воздуха поднялась до 5,1 градуса выше ноля – ранее рекордом считались 4,4 градуса, такая погода была в это время в 1949 году.

К концу недели в столице температура воздуха понизится до ноля градусов, местами пройдет мокрый снег, ночью ожидается до -3.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после рекордно теплых зимних месяцев в марте в Центральной России начнется настоящая зима.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.02.20

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