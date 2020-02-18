Стариков: нужно наладить систему помощи россиянам за рубежом во избежание повторения истории с социологами

Известный общественный деятель Николай Стариков в интервью изданию Nation News призвал добиться освобождения российских социологов, которые были захвачены в Ливии и заключены в тюрьму. По его мнению, их история станет отправной точкой для того, чтобы выпустить на свободу и других удерживаемых за рубежом россиян.

Стариков подчеркнул, что нужно помогать соотечественникам, так как абсолютно каждый может оказаться в неприятной ситуации. Необходимо наладить так называемую «систему помощи», в противном случае сталкиваться с произволом придется чаще.

По словам общественника, удерживаемые в ливийской тюрьме социологи – не единственные россияне, которых нужно освободить. Эксперт уверен, что освобождение Шугалея и Суэйфана даст надежду, что вопрос возвращения домой и других россиян будет решен. «Это уже не первый случай, когда российские граждане задерживаются иностранными государствами», – отметил Стариков.

Процесс освобождения – процесс долгий и сложный, считает Стариков. Но ситуация в Ливии может стать прецедентом. «Давайте начнем с Ливии, а закончим США. Россия должна стоять за своих граждан до конца», – сказал он.

По мнению Старикова, россияне должны чувствовать себя за рубежом в безопасности, не опасаясь похищений.

Как сообщалось ранее, Максима Шугалея и Самера Суэйфана арестовали и поместили в ливийскую тюрьму «Митига» почти год назад. Россиян похитили бандиты RADA, связанные с ПНС Ливии. Незаконное удержание граждан РФ вызвало волну негодования, что привело к началу бессрочной акции в их поддержку у здания ливийского посольства в Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.02.20

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