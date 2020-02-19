Тверская область станет одним из главных регионов в праздновании 75-летия Великой Победы

В честь знаковой даты в Старице Тверской области в феврале прошёл фестиваль народного творчества «Салют Победы». В нём приняли участие коллективы из семи районов и двух городов – Ржева и Торжка. Концерт был организован в формате конкурса, и жюри выбрало лучшие номера в нескольких номинациях: народно-певческое, хореографическое, музыкальное искусство, фольклор, театральное и цирковое искусство. Лауреаты удостоились чести выступить 4 мая в Тверском театре драмы на гала-концерте, приуроченном к юбилею Победы.

Источник: tverlife.ru

В этот же день в Твери на сцене ДК «Пролетарка» прошёл вечер «Дорогами войны» от вокальной студии «Эдельвейс». По словам руководителя учреждения Натальи Ильиной, сомнений, чему посвятить концерт, не было. Участники исполнили порядка 25 музыкальных произведений о Великой Отечественной войне.

Источник: pikabu.ru

Праздничные мероприятия охватят всё Верхневолжье. Одним из главных событий станет открытие Ржевского мемориала. У трассы М-9 расположится ансамбль с 25-метровой фигурой солдата Красной Армии и филиалом Музея Победы. В залах будут представлены военные экспонаты, а также организован показ фотографий и кадров военной хроники. С инициативой создания памятника выступило Российское военно-историческое общество, а средства на его установку собирают всем миром. Комплекс станет одним из самых крупных в России и Европе.

«Очень важно ответственно отнестись к подготовке к этой дате – знаковой для ветеранов, жителей нашего региона и всей страны, чтобы мероприятия не были проведены формально и охватили всех жителей региона. Особо отмечены должны быть Тверь и Ржев – города воинской славы, города воинской доблести Зубцов и Белый, Калининский район», – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя на одном из заседаний. Стоит отметить, что именно сражения на Ржевско-Вяземском выступе по сей день являются одним из самых кровавых и неизученных эпизодов Великой Отечественной войны. Данной теме в своём творчестве уделяли внимание Пётр Михин, Александр Шумилин, Марк Панарин, Вячеслав Кондратьев.

Кстати, именно по повести Кондратьева «Искупить кровью» был снят фильм Игоря Копылова «Ржев», вышедший в прокат в декабре. Предложение о съемках картины поступило от петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, он же в дальнейшем финансировал съемки. Его дедушка, Евгений Ильич, воевал под Ржевом, в тех же местах что и автор повести. Лента вышла на экраны кинотеатров 5 декабря, именно этот день в 1941 году Красная Армия начала контрнаступление под Москвой. «Ржев» получил много положительных отзывов, и за первый уикенд вошла в пятёрку лидеров кинопроката. Как отметила советская и российская актриса, политик, депутат ГД РФ Елена Драпеко, это очень правдивая кинолента о событиях тех лет. «Это фильм не о предателях, а о героях, о том, как люди становятся героями. Эта картина о том, что люди, понимая, что они погибнут в неглавном бою и что им посмертно не будут воздвигнуты монументы, идут и закрывают собой страну», – сказала она.

Такие масштабные проекты имеют огромное значение для сохранения памяти о событиях и о героях, ведь трагические события тех лет затронули каждый уголок страны и каждую семью. Уже сейчас по всей России идёт массовая подготовка к празднованию этого великого дня. Так, в республике Адыгея проходят чествования ветеранов, тематические выставки, круглые столы и выступления творческих коллективов. А 18 февраля в честь 77-й годовщины освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков состоялся автопробег. Также благодаря результатам поисковых работ в «Книгу Памяти» будет внесено 1765 новых имён и 5620 имён – в книгу «Победители». В Нижнем Новгороде к годовщине планируется восстановить 12 памятников и 38 мемориальных комплексов. На ремонт последних собираются направить 22 млн рублей. В Омске пройдёт порядка 117 событий, среди них патриотический проект «Мы живём на улицах героев». Сквер им. Дзержинского разделят на пять частей, по числу городских округов, а в центре парка вокруг фонтана установят инсталляцию из огромных букв, образующих слово «Победа».

Тверь, Екатерина Попова

Тверь. Другие новости 19.02.20

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