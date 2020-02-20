Праздничные выходные в Москве: синоптики прогнозируют ухудшение погоды

В ближайшие выходные дни в столичном регионе ожидается заметное ухудшение погодных условий. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 23 февраля пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, местами будет отмечаться сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду.

В понедельник, 24 февраля, могут продолжиться начавшиеся накануне осадки. Ночью будет -5…0°, днем – до -1…+4°. Во вторник, 25 февраля, преимущественно без осадков. Ночью похолодает до -6…-1°, днем от -2 до +3°.

Между тем, как отмечают синоптики, пятница и суббота еще порадуют апрельской погодой. 21 февраля, осадков не ожидается. Ночные температуры составят -1…+1° в столице и -3…+2° в Подмосковье. Днем прогнозируется повышение до 4…6° в мегаполисе и 1…6° в регионе.

В субботу, 22 февраля, будет преимущественно без осадков. Ночью снова до -1…+1° в Москве и -3…+2° по области. Днем – 2…4° и 0…5° соответственно.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.02.20

Российским судам запретят ускоренно рассматривать дела о тяжких преступлениях. / «Роснефть» тратит на дивиденды несоизмеримые суммы: в Госдуме возмутились расширяющимся льготам для добывающей отрасли. / «Со мной будет веселей», – Шнуров вступил в Партию Роста. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»