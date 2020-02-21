Межплеменной форум в Ливии осудил военную интервенцию Турции

Межплеменной форум в Тархуне подтвердил стремление ливийского народа к миру и недопустимость военной интервенции Турции. Об этом сообщил спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

Участие в Межплеменном форуме, который прошел 19-20 февраля, приняли старейшины, лидеры местных племен, шейхи и представители разных городов и районов Ливии. Они решительно осудили военное вмешательство Анкары во внутренние дела страны.

«Генеральное командование подтверждает категорическое неприятие любого отрицания права ливийского народа на безопасную, суверенную и демократическую страну», ― сказал спикер ЛНА.

Мисмари подчеркнул, что несмотря на мирный характер форума ливийских племен и договоренность о перемирии, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии устроило провокации. В результате артобстрела со стороны ПНС ранения получил один из участников форума.

«Силами ЛНА был отражен удар беспилотных летательных аппаратов противника в пригородной зоне Тархуна», ― сообщил представитель ЛНА.

Вместе с тем Мисмари отметил, что ЛНА под командованием Халифы Хафтара настаивает на прекращении провокаций со стороны ПНС Ливии. Он добавил, что ливийские военные не нарушают перемирие, а лишь точечно пресекают атаки со стороны боевиков ПНС Ливии.

Мисмари также заверил, что ЛНА продолжит обеспечивать соблюдение закона до тех пор, пока в стране не будут проведены общеливийские выборы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.02.20

Новый «карибский кризис»: России пора остановить «политическое нахальство» Турции. / СВР указала на центр антишпионских кампаний в Европе. / Компенсация будет, но частичная: Москва раскрыла суть «нефтяного предложения» Минску. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»