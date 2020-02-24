В Ливии ПНС провоцирует обострение, обстреливая позиции ЛНА

В Ливии наемники Правительства национального согласия (ПНС) 24 февраля обстреляли позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) недалеко от моста в районе Сук Аль-Ахад. В результате атаки погибло несколько военных из армии Халифы Хафтара.

По имеющимся данным, боевики из ПНС получили информацию о расположении позиций солдат ЛНА и открыли по ним огонь.

В данный момент наемники на службе у ПНС любыми способами стараются спровоцировать отмену режима прекращения огня. Следует напомнить, что 20 февраля солдат ЛНА уже обстреливали боевики из бандформирований ПНС. Артиллерийский огонь вели из парка ан-Наср, где расположились поддерживающие Файеза Сарраджа боевики.

До этого по позициям ЛНА наносили удары турецкие беспилотники, вылетевшие из аэропорта «Митига», переоборудованного в военную базу. Сейчас там обосновались турецкие наемники, присланные Анкарой на помощь ПНС.

Ливийская национальная армия подвергается неприкрытым провокациям со стороны ПНС, которое действует с расчетом на дальнейшие бесперебойные поставки вооружения и сирийских наемников, завербованных в Идлибе. Несколько дней назад Правительство национального согласия отказалось от участия в женевских переговорах. Евросоюз хотел поднять вопрос ужесточения эмбарго на поставку оружия из Турции в Ливию. Также ЕС объявил о намерении более тщательно контролировать Сердиземноморье, чтобы не давать турецким кораблям провозить оружие.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.02.20

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