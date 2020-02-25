Последний маршал СССР: ушел из жизни Дмитрий Язов

В Москве в возрасте 95 лет после тяжелой и продолжительной болезни умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Как сообщил пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин, военачальник, скорее всего, будет похоронен на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Дату и место похорон определит специальная комиссия, передает «Интерфакс».

Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области в крестьянской семье. В ноябре 1941 года добровольцем отправился на фронт, приписав себе год. Участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск.

С сентября 1962 года по октябрь 1963 года во время Карибского кризиса полк, которым он командовал был переброшен на Кубу, где находился в полной боевой готовности для отражения возможного вторжения войск США.

В период с июня 1984 года по январь 1987 года командовал Дальневосточным военным округом. В 1984 году ему было присвоено звание генерала армии.

30 мая 1987 года назначен министром обороны СССР.

Язов, как и большинство высшего военного руководства страны, был не согласен с тем, что нужно было проводить сокращение ядерного вооружения такими темпами и в таком широком ассортименте. Участвовал в согласовании советско-американских договоров о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД; подписан в 1987 году), об ограничении обычных вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ; 1990), об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1; 1991).

В 1991 году примкнул к участникам путча. В Москву по его приказу были введены танки и тяжёлая военная техника. В ночь на 22 августа был арестован. Ему было предъявлено обвинение по статье 64 УК РСФСР – измена Родине.

В ту же ночь было опубликовано видеообращение Язова к президенту СССР, в котором советский маршал называл себя «старым дураком» и просил прощения у Михаила Горбачева за участие в «авантюре» ГКЧП. 23 августа 1991 года исключен из КПСС. 26 января 1993 года Язов был освобождён из-под стражи вместе с другими членами ГКЧП.

Позже Язов являлся членом руководящих органов ряда общественных организаций.

27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве за «военные преступления и преступления против человечности».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.02.20

Россияне стали экономить в продуктовых магазинах. / Российские банки отказываются от бумажных договоров. / Индийцы заменят китайцев на дальневосточных стройках. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»