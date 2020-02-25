Последний маршал СССР: ушел из жизни Дмитрий Язов

В Москве в возрасте 95 лет после тяжелой и продолжительной болезни умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Как сообщил пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин, военачальник, скорее всего, будет похоронен на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
Дату и место похорон определит специальная комиссия, передает «Интерфакс».
Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области в крестьянской семье. В ноябре 1941 года добровольцем отправился на фронт, приписав себе год. Участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск.
С сентября 1962 года по октябрь 1963 года во время Карибского кризиса полк, которым он командовал был переброшен на Кубу, где находился в полной боевой готовности для отражения возможного вторжения войск США.
В период с июня 1984 года по январь 1987 года командовал Дальневосточным военным округом. В 1984 году ему было присвоено звание генерала армии.
30 мая 1987 года назначен министром обороны СССР.
Язов, как и большинство высшего военного руководства страны, был не согласен с тем, что нужно было проводить сокращение ядерного вооружения такими темпами и в таком широком ассортименте. Участвовал в согласовании советско-американских договоров о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД; подписан в 1987 году), об ограничении обычных вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ; 1990), об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1; 1991).
В 1991 году примкнул к участникам путча. В Москву по его приказу были введены танки и тяжёлая военная техника. В ночь на 22 августа был арестован. Ему было предъявлено обвинение по статье 64 УК РСФСР – измена Родине.
В ту же ночь было опубликовано видеообращение Язова к президенту СССР, в котором советский маршал называл себя «старым дураком» и просил прощения у Михаила Горбачева за участие в «авантюре» ГКЧП. 23 августа 1991 года исключен из КПСС. 26 января 1993 года Язов был освобождён из-под стражи вместе с другими членами ГКЧП.
Позже Язов являлся членом руководящих органов ряда общественных организаций.
27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве за «военные преступления и преступления против человечности».
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 25.02.20
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