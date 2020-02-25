Будет некомфортно: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в московском регионе

В ближайшие дни в московском регионе ожидается ухудшение погодных условий. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, усилится влияние атмосферных фронтов, которые принесут осадки и некомфортную погоду.

В ночь на среду, 26 февраля, температура опустится до -4…-2° в Москве, в Подмосковье – до -7…-2°. Утром местами пройдет небольшой снег, который днем усилится до умеренных осадков в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха при этом составит 1…3° в мегаполисе и 0…5° в регионе.

В четверг, 27 февраля, ночью продолжатся небольшие осадки, днем ожидаются мокрый снег и дождь. Ночью столбик термометра опустится до -1…+1° в Москве и -3…+2° по области, в дневное время – поднимется до 2…4° и 0…5° соответственно.

В ночь на пятницу, 28 февраля, вновь возможны умеренные осадки, температура опустится до 0…2° в столице и -2…+3° в Подмосковье. Днем вероятны лишь небольшие осадки, но при этом возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду. Столбик термометра покажет 1…3° в Москве и 0…5° в регионе.

В субботу, 29 февраля, осадков не ожидается. Ночью похолодает до -5…0°, днем будет не теплее -1…+4°. В воскресенье, 1 марта, прогнозируется сухая погода. Ночные температуры опустятся до -7…-2°, дневные – поднимутся до 0…+5°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.02.20

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