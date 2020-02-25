Дело об убийстве Япончика: за решетку отправлен второй подозреваемый

Басманный суд Москвы принял решение об аресте Кахи Газзаева, которая стал вторым обвиняемым в убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного в преступном мире как Япончик. Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ирина Морозова, Газзаеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Ранее сообщалось, что 6 февраля был арестован еще один подозреваемый в убийстве Япончика – Муртаза Шадания.

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и умер от полученных ранений 9 октября того же года. Информированные источники «Интерфакса» связывали это убийство с покушением на криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), убитого в 2013 году в Москве. Судя по этим данным, несколько лет назад Дед Хасан и Япончик вступили в конфликт с кланом воров в законе, возглавляемым выходцами из Грузии. Одной из жертв «криминальной войны» стал Иваньков, за которого, по данным оперативников, Дед Хасан поклялся отомстить.

Москва, Светлана Антонова

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