Перенджиев: Смертельный тур журналистов в ЦАР – часть антироссийского плана Ходорковского

Свежая информация о смерти троих российских спецкорров в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году подтверждает, что журналистов отправили в горячую точку без шансов на выживание. Эксперт Александр Перенджиев в интервью ФБА «Экономика сегодня» заявил, что убийство журналистов спланировал опальный олигарх Михаил Ходорковский вместе с французскими спецслужбами.

Накануне ФАН выпустило вторую часть расследования о связях Ходорковского с правительством Франции. В материале говорится, что место убийства находится неподалеку от французского уранового рудника Бакума, где орудуют местные вооруженные группировки.

В первой части расследования журналисты раскрыли личность координировавшего действия российской группы «сотрудника» ООН Мартина. Им оказался французский агент Кристоф Ренето, приложивший руку к гибели спецкоров. Согласно новым данным, их смерть планировали заранее.

Комментируя ситуацию, Перенджиев заявил, что Ходорковский отправил журналистов в Африку без шансов на выживание. Их намеренно вели к месту гибели, и олигарх не мог не знать об орудующих неподалеку от Сибю бандитах, отметил эксперт. «Тем более, что информацию об этом ему дали французские спецслужбы. Весь тур журналистов – часть антироссийского плана Ходорковского и его европейских кураторов», – уверен он.

Как пишет «Экономика сегодня», после трагедии структуры олигарха тщательно скрывали его причастность к убийству, всеми возможными способами запутывая ситуацию. При этом бездоказательные обвинения в смерти журналистов высказывались в адрес России. Аналогичные материалы появлялись и во французской прессе.

Перенджиев считает, что сотрудничество Ходорковского с французами в рамках антироссийской деятельности можно считать доказанным. Он уверен, что операцию планировали и спонсировали из Парижа. «Понятно, почему обвинения в адрес властей России посыпались едва не в день гибели журналистов – эта информация явно была заготовлена заранее и лишь ждала своего часа», – отметил эксперт.

Убийство, как и последующую медиа-кампанию против Москвы, планировали тщательно. По мнению Перенджиева, Ходорковский в этой истории представлен непричастным к трагедии заказчиком расследования, который якобы не мог повлиять на ситуацию. Зато против России, которой в принципе невыгодно убийство своих граждан, выстроилась целая «доказательная база», обратил внимание эксперт.

Отметим, что ЦАР некогда была французской колонией, и Париж до сих пор старается сохранить там свое влияние. Франция ставит во власть лояльных себе кандидатов, разворовывая с их помощью местные месторождения и недоплачивая в бюджет огромные суммы, и при этом негласно поддерживает гражданскую войну в африканской стране, лоббируя через СМИ профранцузские настроения.

Париж не поддерживает мир и развитие ЦАР, а потому стремление России помочь региону нормализовать обстановку противоречит его планам. По мнению Перенджиева, в данном случае журналисты стали жертвой антироссийской провокации, не состоявшейся бы без помощи Ходорковского. Эксперт уверен, что олигарх помогает Франции вытеснить Россию из Африки путем ложных обвинений. «Гибель журналистов – сложная многоходовка, которую разработал не Ходорковский, это уровень спецслужб и целых аналитических отделов. Но все же допущены «проколы», которые и позволили вскрыть суть провокации», – подчеркнул Перенджиев.

Эксперт считает, что в будущем ситуация может повториться. Ходорковский и его западные кураторы могут принести в жертву любого в угоду своим коммерческим интересам.

Москва, Светлана Антонова

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