«Пять «Чаек» в Музее МХАТ: театралов встречает выставка на вешалках

В Музее МХАТ открылась выставка «Пять «Чаек», посвященная 160-летию со дня рождения великого русского писателя и драматурга А.П. Чехова и предстоящей премьере спектакля «Чайка» на сцене знаменитого чеховского Московского художественного театра (МХТ).

Как пояснила директор Музея МХАТ Софья Гачева, «Чайка» для МХТ – пьеса-символ, на которой держится история театра». «После триумфальной постановки 1898 года пьесу несколько раз ставили заново. Для выставки мы собрали большое количество документальных материалов о постановках разных лет. Специально для проекта создан звуковой ряд на основе уникальных архивов – записей интервью с легендарными режиссерами, среди которых – Владимир Иванович Немирович-Данченко, Олег Николаевич Ефремов и Оскарас Коршуновас», – отметила она.

Выставка проходит в Зеленом фойе, которое, по плану архитектора Федора Шехтеля, было гардеробом здания Художественного театра. Экспозиция на вешалках-рейлингах подходит для театральной тематики как нельзя лучше, поскольку «театр начинается с вешалки». Эта фраза приписывается Константину Сергеевичу Станиславскому. Вероятно, она родилась из письма Станиславского к Цеху гардеробщиков МХАТ, где он писал: «Наш Художественный театр отличается от многих других театров тем, что в нем спектакль начинается с момента входа в здание театра. Вы первые встречаете приходящих зрителей…»

Открыли выставку директор Музея МХАТ Софья Гачева, заместитель художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова Вадим Верник и режиссер Оскарас Коршуновас, постановка которого станет пятым воплощением пьесы «Чайка» на сцене Художественного театра.

Каким именно станет новый спектакль, станет известно совсем скоро – премьера намечена на 28 и 29 февраля. Пока же можно начать «перезагрузку» представления о знаменитой пьесе в Зеленом фойе на выставке, которая продлится до 22 марта.

Москва, Светлана Антонова

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