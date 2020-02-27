Погода в Москве подготовила подарок к 1 марта

Москва и Подмосковье до конца недели останутся в зоне влияния балтийского циклона. В столичном регионе продолжатся осадки в виде дождя и мокрого снега, однако к наступлению календарной весны погода несколько изменится.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня балтийский циклон обеспечил москвичам дождь с мокрым снегом при температуре воздуха 2 – 4 градуса выше ноля. Небольшие осадки в столице ожидаются и завтра, 28 февраля. Ночью столбики термометров опустится до -1 в Москве и -3 градусов по области. Днем в пятницу потеплеет до 2…4°, в Подмосковье 0…5°.

Последний день календарной зимы, 29 февраля, не порадует москвичей и гостей столицы: осадки в виде дождя и мокрого снега местами продолжатся, а ветер усилится – его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Ночью в Москве ожидается -2…0° и -5…0° в Подмосковье, днем воздух прогреется до 2…4° в столице и -1…+4° по региону.

Воскресенье, 1 марта, пройдет без осадков. Ночью станет ощутимо холоднее – до минус 5 в Москве и минус 8 по области. Днем вновь потеплеет до 3…5° в Москве и 1…6° в Подмосковье. Однако осадки возобновятся уже в понедельник. Ночью ожидается -4…+1°, днем 1…6°. Дожди с мокрым снегом не отступят и во вторник: ночью -3…+2°, днем 2…7°, местами осадки.

Москва, Татьяна Дорофеева

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