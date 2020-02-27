ФНС заблокировала счета российской «дочки» Google

В России налоговики заблокировали счет компании «Гугл», учредителем которой выступает американская «Гугл Интернэшнл Эл-Эл-Си» и входит в американскую транснациональную корпорацию Google.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», в отношении налогоплательщика ООО «Гугл», которое зарегистрировано в Москве на улице Балчуг, 7, имеются решения о приостановлении операций по банковским счетам. В выписке ФНС говорится, что решение было принято 9 февраля налоговым органом с кодом 7705 – это ИФНС России №5, которая находится в районе Курского вокзала. Решение о блокировке счетов направлено в АО КБ «Ситибанк», где у ООО «Гугл» открыт счет.

Приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету, говорится в статье 76 Налогового кодекса РФ.

При этом УФССП выдано два исполнительных листа, должником в которых значится ООО «Гугл». Суммы в системе «Контур.Фокус» не указаны. Судя по данным сайта Федеральной службы судебных приставов, речь идет об исполнительных производствах, возбужденных в сентябре и декабре прошлого года на основании решений мирового судьи судебного участка №399 в Замоскворечье. На сайтах, собирающих открытую информацию из общедоступных источников, говорится, что общая задолженность компании составляет 4 114 рублей.

ООО «Гугл», согласно данным «Контур.Фокус», образована 14 декабря 2005 года. С 13 февраля 2020 года должность генерального директора занимает Снэддон Дэвид Мунро. Последние контакты в системе госзакупок компания заключала в 2018 году: в частности, это договор на оказание рекламных услуг для АО «Московско-Тверская Пригородная Пассажирская Компания» на 296,5 тыс рублей, и договор на размещение рекламно-информационных материалов на портале Google для ООО «Дирекция Театрально-Зрелищных Касс» на 2,4 млн рублей. В системе также значатся данные о проверках компании надзорными ведомствами: в 2018 году московский департамент труда и соцзащиты уличил ООО «Гугл» в невыполнении требований городского закона о трудоустройстве инвалидов и молодежи.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.02.20

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