В Бенгази пройдет митинг против агрессивной политики Эрдогана

Завтра, 28 февраля, в Бенгази состоится очередной митинг против терроризма и вмешательства Турции во внутренние дела Ливии. Об этом сообщает Libya Alhadath TV Live.

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари во время пресс-конференции заявил, что Турция преследует свои интересы в регионе, поэтому вмешивается в ливийский конфликт и поддерживает террористов. Цель недружественных Ливии сил в лице джихадистов – разрушение страны, лишение ее государственности и территориальной целостности. Ливийцы против этого, поэтому противостоят силам так называемого Правительства национально согласия (ПНС) и радикальным исламистам.

По мнению представителя ЛНА, гражданам следует объединиться, чтобы вместе противостоять турецкому лидеру Реджепу Эрдогану и политике, которую он проводит. Турция поддерживает ПНС, поставляет оружие, боеприпасы и технику исламистам, вербует для них наемников.

Мисмари напомнил, что ЛНА внимательно следит за происходящим в ливийской столице. Несмотря на объявленное перемирие, ПНС может снова попытаться организовать военные провокации. Ранее оно уже нарушало режим тишины, все эти факты зафиксированы.

Политика Турции в Ливии вызывает все больше возмущения у местных жителей. 14 февраля граждане страны уже выходили на митинг против действий Турции, направленных на разжигание конфликта в стране. Тогда в акции протеста участвовали около 200 тысяч ливийцев.

В данный момент на территории Ливии находятся несколько тысяч турецких военных. Совбезом ООН уже доказано, что Анкара нагло вмешивается во внутренние дела Ливии. За ПНС сражаются не меньше 7,5 тысяч сирийских джихадистов, нанятых Турцией. Только с начала года из Турции в Ливию поступило более 5 тысяч тонн оружия, боеприпасов и техники. Анкара нарушила эмбарго ООН и передала вооружение ПНС и подконтрольным ему радикальным исламистам.

Бенгази, Светлана Антонова

Бенгази. Другие новости 27.02.20

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