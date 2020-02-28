ПНС Ливии заявило о готовности наступать на позиции войск Халифы Хафтара

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии намерено наступать на позиции Ливанской национальной армии (ЛНА) на юге столицы страны. Об этом сегодня сообщил глава «МВД» так называемого ПНС Фатхи Башага.

«Мы больше не будем молчать и ударим по позициям Хафтара на юге Триполи», – заявил каналу February представитель триполитанского «правительства» Файеза Сарраджа.

При этом войска ЛНА под руководством Халифы Хафтара продолжают придерживаться режима прекращения огня, введенного 12 января текущего года. За все время провокаций со стороны ПНС армия Хафтара лишь несколько раз открывала ответный огонь, точечно нанося удары и не затрагивая мирных жителей Триполи.

Между тем, сирийские боевики, переброшенные Турцией в поддержку террористам ПНС, постоянно провоцируют ЛНА, обстреливая жилые кварталы. Действия триполитанского «правительства» явно говорят о том, что ПНС Ливии не планирует урегулировать внутренний конфликт в республике мирным путем.

Стоит напомнить, что глава «МВД» ПНС Фатхи Башага тесно связан с главарем террористической группировки RADA Абд аль-Рауфом Каррой. Как известно, Карра контролирует местную неофициальную тюрьму «Митига», где незаконно содержатся российские социологи ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

Триполи, Светлана Антонова

Триполи. Другие новости 28.02.20

«Нормальный человек не купит 1/3 доли»: полиция и депутаты Мосгордумы предложили запретить в России продажу долей в квартирах. / За нарушения при голосовании по Конституции хотят сажать в тюрьму. / «Почувствовала себя плохо»: в зеленоградской школе умерла девочка. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»