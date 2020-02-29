Белорусский ВПК не отличается уникальностью

Эксперты констатируют, что военно-промышленный комплекс Белоруссии не отличается уникальностью. Попытки Минска с 2016 года позиционировать свой ВПК как независимый от России обернулись против него же, пишет «Версия».

Издание отмечает, что ранее со страниц белорусских газет не сходила информация о разработке РСЗО «Полонез». Одновременно с этим «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ) совместно с ЗАО «ЦНИП» активно продвигали производимую ими продукцию на международных выставках. Белорусские «тягачи» представили несколько различных колесных платформ, а «ЦНИП» – собственный ПТРК.

Наиболее яркой разработкой стала РСЗО «Полонез». Сообщалось, что комплекс не уступает по своим техническим показателям российским «Смерчу» и «Торнадо-С». Это действительно был бы повод для гордости, если бы не одно важное обстоятельство – из белорусского в этом комплексе только шасси. Боевая часть полностью скопирована с китайской установки А-200.

В январе состоялась ещё одна премьера белорусского ВПК – РСЗО «Флейта». Однако ничего примечательного в комплексе также нет. В ближневосточном регионе аналогичные конструкции собирают из водопроводных труб и «Тойот». Судя по оценке экспертов, никаких инновационных решений в комплексе представлено не было. Даже автомобиль «Чебурашка», собранный в воюющей ДНР, обладает большим числом уникальных особенностей за счет калибра 217 мм (РСЗО «Флейта» – 60 мм).

Минск, Светлана Антонова

Минск. Другие новости 29.02.20

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