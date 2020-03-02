Погодная аномалия в Москве: возможны новые температурные рекорды

В ближайшие дни в московском регионе сохранится погодная аномалия с превышением температурной нормы на 9-12°. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, теплые воздушные массы с юго-запада обеспечат теплую, но при этом дождливую погоду.

Во вторник, 3 марта, как и в понедельник, ожидаются осадки. Ночные температуры составят 2…4° в столице и 0…5° в регионе. Днем столбик термометра снова поднимется до 4…6° и 2…7° соответственно.

В среду, 4 марта, местами вновь возможен небольшой дождь. Ночью еще сохранятся 3…5° в Москве и 0…5° по области, а днем воздух будет прогреваться до 8…10° в мегаполисе и 5…10° в Подмосковье.

В четверг, 5 марта, в отдельных районах будет наблюдаться небольшой дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Станет еще теплее: ночью температура поднимется до 4…6° в столице и 1…6° по области. В дневные часы столбик термометра достигнет 11…13° в Москве и 9…14° в Подмосковье. Как отмечают синоптики, температурные рекорды для 4 марта – 7,5°, для 5 марта – 8,9°, так что вполне вероятно они обновятся.

В пятницу, 6 марта, снова ожидается местами небольшой дождь. Ночью будет отмечаться 2…7°, днем до 7…12°. В субботу, 7 марта, пройдет умеренный дождь. Ночные температуры составят 1…6°, дневные – 5…10°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.03.20

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