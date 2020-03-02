Незаконное преследование: фигурант дела о массовых беспорядках в Москве добился денежной компенсации

Один из бывших фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве во время летних протестов Даниил Конон добился денежной компенсации за незаконное преследование. Тверской суд постановил выплатить ему 100 тысяч рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба судебного органа.

Как сообщается, адвокаты Конона просили взыскать с Минфина 1,4 млн рублей.

Конон был задержан и арестован в начале августа в Москве по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля – в день несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму. 3 сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование Конона и еще четырех обвиняемых.

6 декабря Тверской суд Москвы назначил Конону 15 суток административного ареста, но освободил от наказания, засчитав дни, которые он провел под стражей в августе. 9 декабря его защита подала иск о компенсации за незаконное уголовное преследование.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Полиция и Росгвардия в этот день задержали больше тысячи человек. Затем СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, часть фигурантов которого затем была отпущена, а остальным вменили применение насилия к полицейским или призывы к экстремизму.

Москва, Светлана Антонова

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