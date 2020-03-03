В Москве стюардесса сбежала из-под карантина по коронавирусу

В Москве из-под карантина по коронавируса сбежала стюардесса – сейчас женщина ездит по столице на ВМW Х4 и не отвечает на телефонные звонки. Кроме того, запрет на выход из квартиры во время карантина нарушил капитан воздушного судна, с ним уже поговорили сотрудники полиции.

По информации «Пятого канала», о побеге москвички, помещенной на карантин, стало известно благодаря камерам наблюдения в подъезде ее дома. Где женщина находится сейчас – неизвестно, она не берет трубку телефона. Проживающий с ней в одной квартире мужчина отказался говорить с журналистами.

Телегам-канал Baza отмечает, что стюардесса Анна П. работает в компании «Аэрофлот». При этом, по данным канала, карантин нарушил и другой сотрудник этого перевозчика – капитан воздушного судна Сергей С., который недавно вернулся из Южной Кореи. Мужчина решил, что ему запретили пока только выезд из страны, и отправился по делам. Его также засекли камеры видеофиксации, установленные на многоквартирном доме. На место прибыли оперативники, которые и объяснили пилоту, что ему нельзя покидать квартиру в течение двух суток.

Как сообщал «Новый День», в Москве диагноз Covid-19 пока официально подтвержден только у одного человека – молодого россиянина, вернувшегося из Италии. Из-за подозрений в заражении коронавирусом из-за контактов с ним было госпитализировано 24 человека, еще 83 – поместили на домашний карантин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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