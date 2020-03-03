Эксперт московской полиции раскрыл связь паспортных данных cо склонностью к криминалу

В Москве официальное издание столичного главка МВД «Петровка,38» опубликовала материал о влиянии имени и отчества человека на склонность к совершению преступлений. О связи паспортных данных, а также группы крови и голоса с криминалом заявил профессор психологии Борис Хигир.

Согласно его теории, опознать в частности коррумпированного полицейского помогает его отчество, которое имеет самое серьезное влияние на склонность к криминальному поведению. В списке самых распространенных отчеств «оборотней в погонах» – Николаевич, Анатольевич и Адамович, а самым криминальным именем по версии психолога является «Сергей». «По моей статистике, из десяти Сергеев пятеро могут быть преступниками. Плюс эти люди, как правило, нетрадиционной ориентации», – сообщил Хигир.

По словам психолога, что касается убийц и педофилов, то у них обычно первая группа крови, а педофилов выдает еще и детский тембр голоса, а чиновники, погоревшие на аферах, как правило, родились в летние месяцы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.03.20

США согласились на встречу «ядерной пятерки». / «Это грязная зеленая бумажка»: в Госдуме попытались защитить российский спорт от американского доллара. / «Полный абсурд»: «Единая Россия» в Госдуме занялась плагиатом идей оппозиции. Депутаты со скандалом одобрили право автовладельцев оспаривать постановления о видеоштрафах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»