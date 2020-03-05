Тепло и влажно: синоптики определили, какой будет погода в Москве в праздничные выходные

В предстоящие праздничные выходные в столичном регионе ожидается теплая весенняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха поднимется до 11 градусов, но возможны дожди.

В пятницу, 6 марта, ночью преимущественно без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь. В отдельных районах порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы опустится до 5…7° в столице и 2…7° в регионе. Днем столбик термометра покажет 8…10° и 6…11° соответственно.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 марта, погодная ситуация существенно не изменится. Вновь ожидается небольшой дождь. Ночью будет отмечаться 4…6° в мегаполисе и 2…7° в Подмосковье. Днем воздух прогреется до 8…10° в столице и 6…11° в регионе.

В понедельник, 9 марта, ожидается умеренный дождь, но температуры практически не изменятся. Ночью будет 2…7°, днем – 5…10°. Во вторник, 10 марта, местами вновь возможны небольшие осадки. Ночные температуры будут достигать 0…5°, дневные 5…10°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.03.20

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