Проблемы капремонта: как не попасть впросак

В Москве более 300 организаций подали заявки на включение в перечень подрядчиков для выполнения работ по капремонту и проектированию работ в 2020 году. Подобный отбор происходит раз в квартал: объем в российской столице огромен, а качество – еще не всегда на высоте.

По данным Минстроя России, российская столица входит число регионов-лидеров по объему работ по капремонту многоквартирных домов. В 2019 году в России работы по капитальному ремонту выполнены в 37,5 тысячах многоквартирных домах на общую сумму 146 миллиардов рублей.

Эти объемы – либо головная боль жителей московских многоэтажек, либо возможность жить в красивом и комфортном доме. Во многом это зависит от самих жителей. Фонд капремонта Москвы как организатор ремонтных работ очень надеется, что со временем жители столицы поймут, как важно их участие в контроле за исполнением капремонта, и что именно они и заказчики ремонта, и, если надо, инициаторы замены компании-подрядчика.

Примеры такого отношения в Москве есть. Так, ремонт московской 12-этажки на Новоалексеевской улице растянулся в 2019 году на долгие девять месяцев, которые прошли не без приключений. В начале апреля большинство жителей дома впервые узнали, что в доме начался ремонт, когда со стен в подъезде бодрые смуглые рабочие содрали всю краску, а с полов – плитку. Обещали, что ненадолго. «Ненадолго» продлилось до Нового года. А с первым подрядчиком – компанией «АртСтрой» жителям пришлось буквально бороться за свой дом.

Первым тревожным звонком стал мощный ливень в июле 2019 года, когда глухое недовольство жильцов дома медленным исполнением работ, низким их качеством, грубостью рабочих, их некомпетентностью буквально взмыло ввысь на волне потопа. «Прекрасные» специалисты так вели ремонт кровли, что ливень затопил все 12 этажей – на первом этаже из вентиляции лил поток, а жильцы 11 и 12 этажей потеряли практически все свое имущество, оказавшись в затопленных квартирах. Именно тогда собрания дома стали масштабнее, а жители активнее – правда, на подрядчика беды людей особого впечатления не произвели, а вот представители ФКР стали более внимательнее прислушиваться к обращениям жильцов.

Группа жителей в вотсап стала агрегатором тревожных новостей, а наиболее активная часть жильцов – инициаторами обращений в контролирующие инстанции, общественные организации и организаторами этой работы.

– Вышел из дома – берешь «в прицел» камеры телефона рабочих – так мы жили все лето, – делятся жильцы. – И как только мы сами стали внимательнее – выяснили множество недоделок. Не поверите, но порой ловили рабочих сидящими на газовой трубе и топором (!) рубящими панельный шов, выяснили, что эти горе-специалисты межпанельные швы даже не вскрывают, а попросту сверху мажут краской. Технологии не соблюдались ни в одном виде работ.

Как отметила член инициативной группы жильцов Ирина Старостина, после первых двух месяцев работ подрядчика стало очевидно, что что-то идёт не так. Даже не имеющий строительного образования человек мог заметить, что ремонт производится хаотично, по странной технологии и с явными нарушениями. «Вот и пришлось всё изучать самим – и технологии, и нормативку. Нам самим приходилось разбираться, как ремонтируется крыша (я живу на тот самом многострадальном 12 этаже), как ремонтируется фасад, как идет замена труб. Как говорится, жизнь заставила. Но столкнулись с тем, что подрядчики не особо реагировали на наши замечания, приходилось обращаться за помощью в Фонд капремонта, и уже вместе доказывать подрядчикам, где и в чем они неправы», – сказала она.

Член инициативной группы жильцов Алена Август со своей стороны отметила, что наверняка «многих бед удалось бы избежать, если бы мы сразу взялись серьезно за контроль ситуации с капремонтом». «С другой стороны – лишь когда ситуация «накалилась», когда жильцов с верхних этажей затопили не один раз, когда стало понятно, что подрядчик, выигравший конкурс, попросту не готов работать качественно и соблюдать сроки, – только тогда нас, наконец, услышали. Пришлось написать горы обращений, собрать не единожды подписи жильцов, принять участие в совещаниях в управе, префектуре, и только тогда поставили вопрос о замене подрядчика – «Артстрой» отодвинули от проекта лишь в конце сентября. Большого труда стоило изменить уже сложившееся негативное отношение к самому факту ремонта у наших жильцов, так «аукнулась» история с неудачным подрядчиком», – сказала Август.

За три месяца с октября по декабрь выделенным ФКР бригадам ремонтников удалось исправить ошибки и недочеты предыдущих подрядчиков, допущенные за предыдущие полгода, полностью отремонтировать все межпанельные швы, провести внешние и внутренние работы с учетом всех пожеланий жителей.

В результате именно постоянный контакт жителей и подрядчиков, участие куратора от Фонда капремонта Москвы и муниципального депутата в предварительной приемке работ помогло завершить ремонт качественно и в приемлемые сроки.

Комментируя эту ситуацию, муниципальный депутат Алексеевского района Ольга Аксянова обратила внимание, что «этот пример – показательный». «Жители организованно встали на защиту своего дома, Фонд капремонта их поддержал и помог, но девять месяцев люди жили в кошмаре. Я сама не раз поднималась на крышу этого дома вместе с жильцами, лазила по подвалам, заглядывали в каждый уголок дома. Но что хочу сказать – необходимо готовиться к капремонту, – отметила народный избранник. – Важно заранее вооружить знаниями и жителей, и депутатов – мы ведь все не специалисты в ремонте. А знания нужны – это помогает контролировать ход ремонта, принимать верные решения на этапе подписания проекта и актов. Было бы замечательно, если бы Фонд капремонта Москвы помог в этом жителям города, и тогда действительно вместе мы добились бы качества и исполнения сроков ремонта во всех случаях. На мой взгляд, необходимо жителей за год до капитального ремонта четко информировать о том, что будет проходить ремонт, какие системы необходимо ремонтировать, где можно посмотреть, как производятся работы, чего ждать».

Сейчас жители удовлетворены качеством работ, хотя вспоминать ужасы начала капремонта будут еще долго. Весна – повод для многих москвичей задуматься, что будет с их домом и как минимум поинтересоваться, а не «попал» ли он под капремонт? Чтобы самим не попасть впросак.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 05.03.20

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