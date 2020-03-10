Ждем похолодания: московская погода вернется к климатической норме

Аномально теплая погода в московском регионе сменится на обычную весеннюю прохладу. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к выходным превышение температуры над климатической нормой сократится до 1-2 °.

В среду, 11 марта, местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью в столице 3…5°, по области 0…5°. Днем при умеренном южном, юго-западном ветре в Москве 8…10°, в Подмосковье 6…11°.

В четверг, 12 марта, вновь возможен небольшой дождь, местами порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью в Москве 2…4°, по области 0…5°. Днем в мегаполисе 6…8°, в Подмосковье 4…9°.

Пятница, 13 марта, опять прогнозируется ветреная погода. Ночью возможен дождь, в Москве 2…4°, по области 0…5°. Днем – небольшой дождь, 5…7° и 3…8°, соответственно.

В субботу, 14 марта, вновь ожидаются небольшие осадки, а понижение температуры продолжится: ночью от -2 до 3°, днем 0…5°. В воскресенье, 15 марта, местами также возможны небольшие осадки, ночью похолодает до -7…-2°, днем будет около 0°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.03.20

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