Москва частично закрывается на карантин из-за коронавируса

Москва ограничивает проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в связи с коронавирусом. Запрет будет действовать до 10 апреля 2020 года, сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточняется, меры предприняты для того, чтобы минимизировать риск распространения Covid-19. За основу Москва взяла опыт Франции, где первоначально ограничения ввели только для мероприятий, которые проводились в закрытых помещениях. Потом запрет затронул мероприятия на открытых площадках численностью более 5 тысяч человек.

Также в связи с тем, что с учетом популярности городских фестивалей и праздников среди москвичей и гостей столицы прогнозировать количество их участников невозможно, было принято решение об отмене городских фестивалей, проведение которых было запланировано до 10 апреля. В их числе фестивали «Крымская весна», «Большая перемена» и «Эко-Фест».

Напомним, на сегодняшний день в России выявлено 20 случаев заболевания коронавирусом.

Между тем, скептики уже высказываются в соцсетях: Россия никак не может позволить себе болеть – 22 апреля в стране должно пройти всеобщее голосование по поправкам в Конституцию. Эпидемия коронавируса в этих условиях просто неуместна.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 10.03.20

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