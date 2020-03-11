Владелец «Московского Школьника» готов выиграть второй суд в случае новой «кляузы» Навального

Руководитель предприятия «Московский Школьник» Павел Панфилов остался доволен решением Арбитражного суда, о чем рассказал в беседе с журналистами The Moscow Post. Бизнесмен сообщил, что основанные на лжи методы Навального и Соболь не могли привести к успеху блогера и его кампанию.

«Мы изначально, когда подавали в суд, считали, что правда будет на нашей стороне. Что все это рано или поздно вскроется. И когда я год назад давал интервью, то сразу говорил: все это «политическая возня» со стороны этих товарищей», – рассказал Панфилов.

Ранее сообщалось, что 10 марта Девятый арбитражный суд столицы отклонил апелляцию руководителя ФБК Навального и его юриста Любови Соболь, оставив судебное решение о взыскании 87,7 миллиона рублей в пользу комбината питания «Московский Школьник» в силе. Фактически суд снова подтвердил, что видеозапись с «расследованием» Навального содержала недостоверный материал, порочащий деловую репутацию компании.

По словам предпринимателя, юристы комбината готовы до конца отстаивать репутацию компании, если посторонние лица попытаются необоснованно обвинить ее. Люди должны научиться нести ответственность за свои слова.

«Если ФБК еще раз «выпустят кляузу», то мы снова будем судиться», – безапелляционно заявил владелец «Московского Школьника».

Панфилов отметил, что из-за запущенных слухов комбинату был нанесен репутационный ущерб. Но он подчеркнул, что в настоящий момент удовлетворен итогами судебных процессов.

Напомним, в начале 2019 года в Сети появилась видеозапись о якобы антисанитарных условиях на предприятии. Позднее выяснилось, что это была провокация Навального и Соболь. Комбинат «Московский Школьник» потребовал через суд признать видеоматериал клеветой с последующей выплатой компенсации за упущенную выгоду в 500 млн рублей. Осенью прошлого года Арбитражный суд постановил, что Навальный должен удалить видеозапись о комбинате детского питания и вместе с Соболь и ФБК выплатить предприятию по 29 миллионов рублей каждый. Сотрудники ФБК пытались обжаловать решение суда, но Арбитражный суд отклонил их апелляцию и оставил решение суда без изменений.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 11.03.20

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