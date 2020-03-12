Громкий скандал с рейдерским захватом российских предприятий в Казахстане близок к развязке

Громкий скандал о рейдерском захвате в Казахстане предприятий российских инвесторов входит в новую фазу и грозит обернуться громкими разоблачениями казахстанской элиты. Как пишет «Версия», ключевой точкой может стать судебный процесс в отношении бизнесмена Андрея Третьякова. Предприниматель был экстрадирован в Россию и обвиняется в хищении 1,6 млрд рублей у омской АО «ГК «Титан». В этом месяце он заканчивает знакомиться с материалами своего уголовного дела.

По данным издания, Третьяков является еще одним привлеченным к ответственности участником преступной группы, которая в 2012 году захватила активы и средства российских инвесторов Сутягинских на территории Казахстана. Судя по негативным публикациям в прессе, заказчики опасаются, что Третьяков может раскрыть обстоятельства, при которых было осуществлено это масштабное хищение средств.

Речь идет о событиях начала 2010-х годов, когда российский промышленник Михаил Сутягинский потерял контроль над построенными омской компанией «Титан» заводами в Казахстане. Рейдерская атака, кульминацией которой стал фактический захват в заложники его брата Александра, так и остается неперевернутой страницей в российско-казахстанских отношениях. История отъема двух передовых предприятий по производству кремния и биоэтанола, подробнейшим образом описана во множестве независимых журналистских расследований. Оба завода сначала были захвачены группой международных рейдеров, затем оказались в руках недобросовестных банков-кредиторов, а потом попали под контроль национального инвестфонда «Самрук-Казына» и сейчас включены в программу приватизации с целью передачи новым инвесторам.

Рядовые участники и исполнители рейдерского захвата были осуждены казахстанским судом. В то же время заводы фактически были разрушены, а на восстановление их мощностей были потрачены средства из госбюджета Казахстана, хотя оба предприятия так и не смогли выйти на те показатели, которые были достигнуты при российском инвесторе.

В настоящее время компания «Титан» продолжает отстаивать свои права на захваченные предприятия в правовом поле. Многие из участников захвата лишились своих должностей, были арестованы, осуждены, а другие находятся под следствием и дают показания в России и Казахстане. Судя по развитию событий, имена реальных заказчиков рейдерского захвата скоро станут известны и вопрос их ответственности только дело времени.

Однако в самом Казахстане скандал с захватом заводов российских инвесторов остается предметом умолчания. Официальные лица предпочитают о ней не говорить. При этом заинтересованные персоны подключают СМИ для распространения целенаправленных фейков. Самый одиозный из них намекает, что Сутягинские сами во всем виноваты, так как не смогли грамотно распорядиться своими возможностями и деньгами, чем привели предприятия к кризису. Второй не менее популярный фейковый прием – обвинить российских инвесторов в выдуманных преступлениях.

Показателен пример с недавним расследованием в российской версии журнала «Форбс». Издание, которое славится скрупулезной проверкой фактов, излагает ситуацию однозначно: предприятия Сутягинских, доказавшие свою эффективность, были незаконно захвачены; документы по делу сфабрикованы. Мимо публикации в «Форбс» не смогли пройти и казахстанские СМИ, которым волей-неволей пришлось вернуть ситуацию вокруг захваченных российских предприятий в информационную повестку страны. Это вызывает дикое раздражение у заказчиков и идеологов рейдерского захвата, которые пока остаются на свободе. Реакцией на статью «Форбс» стал злобный залп заказных публикаций, в том числе через казахстанскую газету «Время», которая с самого начала захвата была рупором рейдеров.

Наряду с лживыми штампами, которые давно разоблачены, в заказных публикациях распространялась, в том числе, устаревшая информация. В частности, утверждалось, что арестованный в Казахстане Андрей Третьяков, только ожидает экстрадиции в Россию. На самом деле, бизнесмен уже давно находится в российском СИЗО и активно сотрудничает со следствием. Судя по всему, именно его откровений очень опасаются бенефициары захвата предприятий российских инвесторов.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 12.03.20

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