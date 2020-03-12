Снег и шквалистый ветер: москвичей предупредили о заморозках

В московском регионе ожидаются холодные выходные – со снегом и порывистым ветром. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, подморозить может до -9 градусов, при этом возможен шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду.

Погода начнет меняться в субботу, 14 марта. В Москве первой половине дня еще ожидается 4…6°, но второй температура воздуха опустится до -2°, по области до -6°. Днем ожидается дождь, переходящий в снег, на дорогах возможна гололедица.

В воскресенье, 15 марта, ночью выпадет снег и похолодает до -6…-4° в столице, по области до -9…-4° по области. Днем возможен небольшой снег, температура в регионе около 0°.

В начале новой недели перепады суточных температур продолжатся. В ночь на понедельник столбик термометра опустится до -9°, днем – поднимется до +1…+6°. Осадков не ожидается. Во вторник, 17 марта, возможны небольшие осадки. Днем ожидается -4…+1° ночью и -1…+4° днем.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.03.20

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