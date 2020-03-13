«Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу...»: экс-супруг Натальи Поклонской ответил на заявление об «истинном лице»

Экс-супруг депутата Госдумы Натальи Поклонской, заслуженный юрист России Иван Соловьев прокомментировал для РИА «Новый День» ее заявление о причинах развода и разочаровании в «честных отношениях».

«Это полное отсутствие логики и здравого смысла. Что удивительно, ведь есть четкий жизненный ориентир – это наличие или отсутствие целесообразности, – отметил Соловьев. – Знаете, классик говорил, что вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Несмотря на то, что это абсолютно привычный процесс, все эти высказывания выглядят фальстартом. В общем, никогда еще Штирлиц так не был близок к провалу…»

Ранее в интервью RT Поклонская заявила, что период развода стал для нее таким же сложным, как события в Крыму 2014 года. «Когда человек показывает свое истинное лицо спустя какое-то время, ты понимаешь, что, блин, ты ж все это могла увидеть и раньше. Но ты ж позволила реализоваться до конца, показать свое лицо и только потом сказала: «Хватит» – рассказала она.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.03.20

В России число заразившихся коронавирусом достигло 35. / Власти Чехии закрывают границу из-за коронавируса. / В России разрабатывают вакцину от рака. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»