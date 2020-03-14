Возвращение зимы: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

Сегодня во второй половине дня в московском регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как следует из сообщения подмосковного главка МЧС, синоптики прогнозируют ненастье, начиная с 17:00.
В частности, ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 метров в секунду, а также метель и резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений.
По данным Гидрометцентра, в регионе похолодает с нынешних +7 градусов до -6…-1°. В воскресенье, 15 марта, возможно дальнейшее понижение температуры – ночью до -10…-4°, днем до -5…0°.
Москва, Анастасия Смирнова
Москва. Другие новости 14.03.20
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