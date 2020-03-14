В России выросло количество заболевших коронавирусом

В России за сутки выросло количество заболевших коронавирусом. Их стало на 14 человек больше, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Все случаи заболевания, кроме одного, завозные из Европы. Общее число заболевших на данный момент в России составляет 59 человек. Из них двое – китайцы, один – из Италии.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 14.03.20

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