В Москву пришла «почти нормальная погода»

В московском регионе установилась «нормальная» погода, которая соответствует климатической норме. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, вторая половина марта будет гораздо прохладнее, чем первая.

«После аномалий в начале месяца до 10 градусов тепла нас ждет почти нормальная погода [соответствующая климатической норме]», – сказал он в комментарии ТАСС.

По словам синоптика, потепление в ближайшее время не предвидится. «В течение следующей недели температура [среднесуточная] будет около нуля до четверга. Затем немного потеплеет, но уже в выходные ожидается очередное похолодание», – уточнил Вильфанд.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 15.03.20

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