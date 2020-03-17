Россия закрывает границы для иностранцев до 1 мая

Россия с 18 марта и до 1 мая 2020 года закрывает границы для иностранцев. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства РФ.

В нем говорится о том, что премьер Михаил Мишустин 15-16 марта провёл телефонные разговоры с Премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом (дважды), а также Премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, Премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

В ходе переговоров обсуждалась ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией. Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ограничение не будет применяться к дипломатам и сотрудникам консульских учреждений. Вне запрета так же оказались водители автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажи воздушных, морских и речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения, члены официальных делегаций и лица, имеющие дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 17.03.20

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