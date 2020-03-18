Директор компании «АБК» сделал заявления после сообщения «Открытых медиа» о поставке питания

Глава «АВК» Сергей Колдаев отреагировал на сообщение «Открытых Медиа» о поставке питания пациентам с подозрением на коронавирус, проходящим обследование в больнице №40 в подмосковной Коммунарке. Предприниматель предложил Михаилу Ходорковскому принять участие в обслуживании москвичей.

Ранее принадлежащее Ходорковскому сетевое издание сообщило, что компания «АВК» без конкурса получила возможность поставлять продукты в медицинский центр в Московской области. Согласно публикации, еда предназначалась для находящихся на карантине москвичей.

Сергей Колдаев прокомментировал ситуацию. В интервью Moscow Post бизнесмен предложил Михаилу Ходорковскому приехать в больницу. Колдаев подчеркнул, что был удивлен, когда узнал, что олигарх заинтересовался пациентами медучреждения, где находятся москвичи с подозрением на коронавирус.

«В связи с этим предлагаю ему лично приехать в Россию и поучаствовать в обеспечении питанием и обслуживании находящихся на карантине и лечении москвичей. Для этого ему конечно же понадобятся необходимые документы: медицинская справка об отсутствии заболеваний, медкнижка, справка о наличии необходимой квалификации для работы, связанной с питанием. Требуется пройти и соответствующее медобследование», – заявил глава «АВК».

Сергей Колдаев отметил, что у Михаила Ходорковского отсутствует соответствующая квалификация, поэтому компания сможет взять олигарха только на должность грузчика. Колдаев также подчеркнул, что все питание, поставленное в клинику, соответствует необходимым нормам. В качестве доказательств он предоставил фотографии.

Напомним, ранее средства массовой информации пытались связать ООО «АВК» с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. В результате эта информация не подтвердилась. Сергей Колдаев связывает нападки на предприятие с политическим заказом в угоду конкурентам.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 18.03.20

Суды в России переходят на особый режим работы. Доступ для СМИ закрывают на три недели. / «Созданы все условия для распространения инфекции»: на борьбу мэрии Москвы с коронавирусом пожаловались прокурору. / Биржевой курс доллара взлетел выше 80 рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»